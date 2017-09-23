Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda 320 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep\'ten il merkezine gelen bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çevreyolu girişinde plakası belirlenen otomobili durduran polis, yaptığı aramada 320 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobildeki 39 yaşındaki S.A. ile 30 yaşındaki O.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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