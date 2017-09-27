Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin takibe aldıktan sonra durdurup arama yaptığı otomobilde 85 uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. İsmet Paşa Mahallesi\'nde durdurduğu otomobilde arama yapan polis, 85 uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirdi. Esrar ve hapa el koyan polis, otomobildeki S.A., D.M.U. ve Y.O.\'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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