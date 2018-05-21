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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çiçek saksısında ve evin bahçesinde bin 500 kök hintkeneviri ele geçirdi

21 Mayıs 2018 02:52

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta bir eve operasyon düzenleyen polis, çiçek saksısında ve evin bahçesinde bin 500 kök hintkeneviri ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, çiçek saksılarında ve bahçeye ekili uyuşturucu yapımında kullanılan hintkenevirleriyle karşılaştı. Toplam bin 500 kök hintkeneviri polis tarafından toplanarak imha edildi. 

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