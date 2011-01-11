-KAHRAMANMARAŞ'TA, TREN OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.01.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Elazığ–Adana seferini yapan Fırat Ekspresi yolcu treni, Pazarcık ilçe girişindeki hemzemin geçitte, Mahmut Köprübaşı'nın kullandığı 46 E 3995 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mahmut Köprübaşı ile otomobildeki Hasan Küçük ve Yusuf Çevik yaralandı. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada kazayla ilgili olarak 2 makinistin gözaltına alındığı, yolcu treninin Pazarcık İstasyonu'nda bekletildiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin bayisi oldukları Dalsu Yağ Fabrikası'na iş için gittikleri ve kazanın bu kişilerin memleketleri Elbistan'a dönmek için yola çıktıklarında meydana geldiği öğrenildi.