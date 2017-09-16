T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Mücahit YOLCU/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

16 Eylül 2017 20:25

Mücahit YOLCU/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapıldığı ihbarıyla İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından aranan işyerinde; 1 pos cihazı, başka kişilere ait 18 kredi kartı ve suç geliri olduğu belirlenen 4 bin 450 lira ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCU KAHRAMANMARAŞDHA KAHRAMANMARAŞKaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro AmirliğiMahallesiEkiplerSuçEmniyet Müdürlüğü FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24