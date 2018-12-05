T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi

05 Aralık 2018 16:50

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mustafa Mahallesi\'ndeki V.D.\'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla V.D.\'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür, heykel ve çeşitli figürlerden oluşan 40 parça eser ele geçirildi.
V.D.\'yi gözaltına alan jandarma ele geçirilen eserleri de incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü\'ne teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüHacı Mustafa MahallesiHareketeYapılanKahramanmaraş Müze MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24