Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mustafa Mahallesi\'ndeki V.D.\'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla V.D.\'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür, heykel ve çeşitli figürlerden oluşan 40 parça eser ele geçirildi.

V.D.\'yi gözaltına alan jandarma ele geçirilen eserleri de incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü\'ne teslim etti.



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