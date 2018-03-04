T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Kara (40) öldü, 2 kişi yaralandı

04 Mart 2018 13:22

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Kara (40) öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında neden çıktığı henüz belirlenemeyen kavgada, 27 DV 444 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş edildi. Araçta bulunan Süleyman Kara hayatını kaybederken Alper Küçükterzi ile Sefa Köse yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Süleyman Kara\'nın cesedi ise otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.D., Ö.D. ve M.K.\'yi gözaltına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞSüleyman KaraOlayDulkadiroğlu MahallesiDVAraçtaAlper KüçükterziSefa KöseYaralılarNecip FazılHastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24