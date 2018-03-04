Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Kara (40) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Dulkadiroğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında neden çıktığı henüz belirlenemeyen kavgada, 27 DV 444 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş edildi. Araçta bulunan Süleyman Kara hayatını kaybederken Alper Küçükterzi ile Sefa Köse yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Süleyman Kara\'nın cesedi ise otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.D., Ö.D. ve M.K.\'yi gözaltına aldı.