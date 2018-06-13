Kahramanmaraş'ta sel: Bir anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağmur yağışı sele neden oldu. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan sel felaketinde bir anne ve iki çocuğu, yaşadıkları bodrum katını su basması sonucunda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, kent merkezindeki bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Şehir merkezinde rögarların taşması sonucu sel sularına kapılan bir kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Park halindeki bir otomobil de uzun süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Merkez Oniki Şubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki girişinde yer alan eve sel suları doldu. Bu sırada içeride olan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incemesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri, tıkanan rögarların açılması için çalışma başlattı.

Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'ın çok kısa zamanda şiddetli yağışa maruz kaldığını ve bazı mahallelerde su baskınları oluştuğunu belirterek, "Üç kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Mekanları cennet olsun, sabır diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Erkoç da gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

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