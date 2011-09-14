Kahramanmaraş'ta polis aracı tarandı: 1 şehit

T24 - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde halı saha önünde bekleyen trafik ekibine ateş açıldı. Saldırı sonunda 1 polis şehit oldu, bir polis de ağır yaralandı.



Olay dün 21.15 sıralarında İbağdın Mahallesi’nde bulunan halı saha önünde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan halı saha önünde bekleyen polis otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polis memuru ağır yaralandı. Polis memuru Yavuz Bayar, kaldırıldığı Pazarcık Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 27 yaşındaki Hacı Kalkan’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.