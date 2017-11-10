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Kahramanmaraş'ta PKK propagandasına 8 tutuklama

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

10 Kasım 2017 12:35

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i tutuklandı.
Irak\'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK\'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili polis çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda PKK lehine sloganlar atan kişilerin Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G., Doğan N., Aziz T. ve Güneş T. olduğu belirlendi.
Kimlikleri saptanan şüpheliler, polis tarafından evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde suç unsurları ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aziz T. ve Güneş T. adli kontrol şartıyla salıverilirken; Mehmet Eren T., Mustafa T., Salman S., Yaşar İ., Tekin Y., Hamza T., Mesut G. ve Doğan N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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