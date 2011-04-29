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KAHRAMANMARAŞ'TA PKK OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA KAHRAMANMARAŞ (A.A)

29 Nisan 2011 23:20

-KAHRAMANMARAŞ'TA PKK OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 29.04.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 kişi tutuklandı. 21 Nisan'da Pazarcık ilçesi Seyrantepe köyü kırsalında sağ olarak ele geçirilen İran uyruklu ''Rüstem'' kod adlı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Pazarcık Ziraat Odası Başkanı ve Salmanpak köyü muhtarı A.T ile Ü.T, H.H.B, S.A, İ.İ, A.U ve A.T'yi gözaltına aldı.  Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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