-Kahramanmaraş'ta orman yangını KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.11.2011 - Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkez Cumhuriyet Mahallesi yeni Adliye Sarayı üst tarafında bulunan Ahir Dağı'nın eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği söndürme çalışmalarına, vatandaşlar ve İl Jandarma Komutanlığından askerler de ellerinde küreklerle katıldı. Rüzgarında etkisiyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Orman Bölge Müdürü Halil Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için bütün ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Yangın çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Coşkun, şöyle konuştu: ''Bölge, Kahramanmaraş'ın akciğeri konumunda. Bu tür yangınlar bizi üzüyor. Ama bütün ekiplerimiz olay yerinde. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Yanan alanın ne kadar olduğunu şu anda bilmiyoruz. Havanın karanlık olması ve rüzgarın olması işlerimizi güçleştirse de ekiplerimizin tamamı yanan ciğerlerimizi söndürmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızı birazcık olsun vicdana davet ediyorum. Bunlar bizim milli servetimiz.'' Yangın alanının yakınında evi bulunan Ayşe Yenilmez, evde otururken bir anda yangının çıktığını ve durumu polise bildirdiğini belirtti.