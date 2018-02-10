Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı; 9 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Zeynep Avcı, Cengiz Avcı, Cuma Avcı, Esra Avcı, Yusuf Avcı, Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı ve Songül Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu.



Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Vali Vahdettin Özkan, minibüste 13 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 8'nin olay yerinde, 1'inin de hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 vefat eden kardeşimiz var, 4 yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum" dedi.