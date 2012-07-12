T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta mayınlı tuzak: 3 yaralı

PKK'lıların yakalanması için yürütülen operasyonda Umutlu Köyü yakınlarında bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı

12 Temmuz 2012 14:23

Kahramanmaraş'ta PKK'lılara yönelik operasyon sürerken bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu araçta bulunan bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir er yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde HES inşaatında çalışan işçileri taşıyan kamyonete uzun namlulu silahlarla ateş açıp bir işçiyi yaralayan PKK'lıların yakalanması için yürütülen operasyonda Umutlu Köyü yakınlarında bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamada askeri araçta bulunan bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir er yaralandı.

Yaralı askerler Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor. (DHA)

ETİKETLER

KahramanmaraşmayınyaralıPKKkomyonet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24