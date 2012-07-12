Kahramanmaraş'ta mayınlı tuzak: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta PKK'lılara yönelik operasyon sürerken bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu araçta bulunan bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir er yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde HES inşaatında çalışan işçileri taşıyan kamyonete uzun namlulu silahlarla ateş açıp bir işçiyi yaralayan PKK'lıların yakalanması için yürütülen operasyonda Umutlu Köyü yakınlarında bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamada askeri araçta bulunan bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir er yaralandı.

Yaralı askerler Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor. (DHA)