Kahramanmaraş'ta, 'Kurtuluş' coşkusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, \"Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize, beraberliğimize halel getirmeye kalkışırsa vallahi can alır can veririz, gözümüz hiçbir şeyi görmez\" dedi.

Trabzon Bulvarı\'nda gerçekleştirilen kutlamalar; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'un törene katılanların kurtuluş gününü tebrik etmeleriyle başladı. Törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 5 Nisan 1925\'te TBMM tarafından şehre verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası\'nı Türk bayrağına taktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Erkoç, madalyayı Türk bayrağına takmanın hayatının en büyük şeref ve onuru olduğunu belirterek, \"Tarih, cesur insanlarla yazılır, korkaklar tarih yazamaz. İşte bu şehir 12 Şubat 1920\'de 7\'den 70\'e genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle iman dolu yürekleriyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir cesaretle o dönemin en güçlü ordularından birini bozguna uğratarak Kahramanmaraş destanını yazmıştır\" diye konuştu.

ÜNAL: BİRİLERİ SİYASET ADI ALTINDA TERÖR SEVİCİLİĞİ YAPIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise 98 yıl önce Kahramanmaraşlıların yaşadığı duyguları anlamaya çalışmak gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin, içinden geçtiği kritik zamanda 98 yıl önce Kahramanmaraş\'ta ortaya konulan 12 Şubat ruhuna ihtiyacı olduğunu ifade eden Ünal, şunları söyledi:

\"Fransızlar Maraş\'a girmek üzeredir; Hırlakyan, Abdal Halil Ağa\'yı çağırır ve davul çalmasını ister. Abdal Halil Ağa\'nın verdiği cevap çok önemlidir. Der ki \'Bu, din bahsidir. Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam\' der. Bir şehir düşünün, bir millet düşünün ki o milletin davulcusunun bile şuuru, bilinci, aidiyeti, karakteri altın gibi olsun, Elif gibi dimdik olsun. Bir de bugünkülere bakın. Bugün, kahraman ordumuz Afrin\'de teröristlerle mücadele ederken, dün Ankara\'da birilerinin ne yaptıklarına bakın. Biz terörle mücadele ederken, elinde silah bu milletin bekasını tehdit edenlerle mücadele ederken birileri eğer siyaset adı altında terör seviciliği yapıyorsa, terör övücülüğü yapıyorsa bu, bu aziz milletin kabul edebileceği bir şey değildir. Biz, bu milletin ve beraberliği söz konusu olduğunda tek yumruk oluruz, tek bilek oluruz. Biz, bu milletin bekası, vatanımızın taşı toprağı söz konusu olduğunda can alır can veririz. Biz, her zaman sulhtan ve selametten yanayız. Biz saldırmayız, kimsenin toprağına göz dikmeyiz. Ama birileri bize saldırır, bizim toprağımıza göz diker, birliğimize, beraberliğimize halel getirmeye kalkışırsa vallahi can alır can veririz, gözümüz hiçbir şeyi görmez. 80 milyon bir olur, Allah\'ın izniyle bu işlerin üstesinden geliriz. İşte bugün bütün bu anlamın, bütün bu mananın, bütün bu ruhun yeniden hatırlandığı gündür, yeniden hatırladığımız gündür.\"

12 ŞUBAT\'A 12 BİN BAYRAK

Konuşmaların ardından, Kahramanmaraş\'ın 22 gece 22 gün süren büyük kurtuluş mücadelesi sahnelenen tiyatro oyunlarıyla anlatıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak törene, dönemin yöresel kıyafetiyle katıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi de törene katılanlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.



