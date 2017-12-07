Kahramanmaraş'ta 'Kudüs' tepkisi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto edildi.

Ulu Cami önünde Memur-Sen öncülüüğünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerde bulunan grup adına açıklama yapan Memur-Sen il Temsilcisi Abdülaziz Aydın, Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

\"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Amerika\'nın bu hamlesi insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürme amacı taşımaktadır. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs bizim ilk kıblemiz, bizlere Hz. Peygamber\'in, Hz. İbrahim\'in, Hz. Davut\'un, Hz. İsa\'nın, Hz. Musa gibi nice peygamberlerin emanetidir. Kudüs, son peygamberin risaleti sırasında ilk kıble olarak seçilmesiyle birlikte bizim için var oluşumuzun ifadesidir. İslam dünyası, kırmızı çizgisinin çiğnendiği bu oldu bitti karşısında, asla sessiz kalmayacaktır. Tam da bu yüzden yaşasın özgür Kudüs, kahrolsun Siyonizm, defolsun Amerika. Tam da bu yüzden bağımsız Filistin. Bu inanç ve kararlılıkla Mescid-i Aksa\'nın selamını alıyor, Kudüs ve Aksa\'nın İslam\'la kucaklaşması için haykırıyoruz. Yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti. Yaşasın işgalden kurtulmuş Kudüs şehri.\"

Konuşmanın ardından Abdulaziz Aydın\'a, Hamas Lideri İsmail Haniye\'nin gönderdiği anahtarlık hediye edildi. Dua edildikten sonra kalabalık dağıldı.



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