T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta kapkaç olaylarına 7 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta son iki hafta meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

24 Ocak 2018 20:39

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta son iki hafta meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezde 10- 17 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olaylarda iki kadının çantası, bir kişinin elindeki cep telefonu kapkaç, bir kişinin de cep telefonu oyalama yöntemiyle çalındı. Kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarında meydana geldiği yelerdeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Kimlikleri belirlenen 7 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞKahramanmaraşOcakKapkaççılarıAsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğiMOBESEEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24