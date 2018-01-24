Kahramanmaraş'ta kapkaç olaylarına 7 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta son iki hafta meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezde 10- 17 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olaylarda iki kadının çantası, bir kişinin elindeki cep telefonu kapkaç, bir kişinin de cep telefonu oyalama yöntemiyle çalındı. Kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarında meydana geldiği yelerdeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Kimlikleri belirlenen 7 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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