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Kahramanmaraş'ta kahvehaneye silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kıraathaneye pompalı tüfekle yapılan saldırıda 3 kişi yaralandı

11 Ekim 2014 01:34

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, plakası bilinmeyen otomobiliyle geldiği cadde üzerindeki kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan olayın ardından otomobiliyle kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Olayın ardından camları kırılan kıraathanede inceleme yapan polisler, çok sayıda boş fişek ele geçirdi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

 

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