Kahramanmaraş'ta kaçak silah operasyonu: 26 gözaltı

Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polis tarafından 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 15 tüfek, 7\'si kurusıkı 12 tabanca, 445 fişek ve 17 şarjör ele geçirilirken 26 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde ruhsatsız ve kaçak silahla mücadele kapsamında belirlenen 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda aranan adreslerde değişik marka ve model ruhsatsız 15 tüfek, 7\'si kurusıkı 12 tabanca, 445 fişek ve 17 şarjör ele geçirildi. Kaçak silah ve mühimmatlara el konulurken 26 kişi gözaltına alındı.



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