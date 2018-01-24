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Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 4 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurup arama yaptığı iki otomobilde toplam 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2018 16:52

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin durdurup arama yaptığı iki otomobilde toplam 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolunda birbirleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 2 otomobili takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra düzenlediği operasyonla araçları durdurdu. Her iki araçta toplam gümrük kaçağı 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

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