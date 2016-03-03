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Kahramanmaraş'ta IŞİD üyesi 16 kişi tutuklandı

12'si yabancı uyruklu olmak üzere 16 kişi Suriye sınırındaki kentlere gitmek üzereyken yakalandı

03 Mart 2016 10:42

Kahramanmaraş'ta, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu 16 kişi tutuklandı.

DHA'dan Mücahit Yolcu'nun haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında Suriye sınırındaki kentlere gitmek üzereyken gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu 16 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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