T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 ölü, 5 yaralı (2)- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz

13 Mart 2018 19:10

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
\'Kahramanmaraş\'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı\' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz.

YENİDEN
---------------------

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta bir inşaatta beton dökülürken meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesi\'nde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katının betonu dökülürken, kalıp çöktü. İşçilerden bazıları enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine  AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı çıkarılan 6 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Topuz (47), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran AFAD ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yaklaşık 2 saat sonra işçilerden Yusuf Topuz\'un da cesedine ulaşıldı. Ali Topuz\'un akrabası olduğu belirtilen Yusuf Topuz\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane moruna konuldu.
Diğer 5 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yazıişleri MüdürlerininYENİDEN Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞKüçük Sanayi SitesiAFADEnkazdanTedaviyeTopuzYaklaşıkAli TopuzYusuf TopuzDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24