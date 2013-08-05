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Kahramanmaraş'ta iftar kavgası: 3'ü Suriyeli 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iftar çadırında çıkan kavgada 3'ü Suriye vatandaşı 5 kişi yaralandı

05 Ağustos 2013 04:38

 

Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında, iftar sonrası tabldot kaldırma meselesi yüzünde Suriyeliler ile yemek dağıtım şirketi çalışanları arasında kavga çıktı.
Olayda, Suriye vatandaşı olduğu belirtilen Yasir Hüseyin (17) Muhibe Hammun (54) ve Hüyesin Elhüseyim ile isimleri öğrenilemeyen 2 şirket çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

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