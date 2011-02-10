Kahramanmaraş'ta göçük: 6 işçi yaralı

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Kurtarma çalışması başlatıldı

Genel Müdür "Allah'ın lütfu demişti

Çöllolar Açık İşletme Kömür Sahası’nda 6 Şubat’ta 1 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı göçük ardından üretimin durdu. Hürriyet'in haberine göre, Göçük altında kalan iş makinelerini çıkarmak için çalışma yapılan bölgede bugün saat 10.45 sıralarında yeniden göçük meydana geldi. Göçükte 10- 15 işçinin kaldığını ileri sürülürken, hemen kurtarma çalışması başlatıldı, bölgeye sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.Mutlu haber geldiYapılan çalışmaların sonunda göçük altında kalan 6 işçi yaralı olarak kurtarıldı.Jandarma göçük meydana gelen bölgeye kimseyi yaklaştırmazken ilk olarak 43 yaşındaki Mesut Gövcecik yaralı çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Gövcecik, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaç işçinin göçük altında olduğu henüz bilinmezken, burada kepçe operatörü olarak çalışan Durmuş Ali Tunç, "Çöllolar kömür sahasında daha önce göçüğün meydana geldiği bölgede, iş makineleri kurtarmak, yol yapımı için çalışma yapıyorduk. Bu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan arkadaşlarımız var" dedi. Diğer kepçe operatörü Hikmet Çiçek de, 10-15 işçinin göçük altında olduğunu öne sürdü.İlk göçüğün ardından bölgeye gelip inceleme yapan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Halil Alış, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı göçüğün nedenlerinin araştırıldığını söylemişti. 20-30 milyon metreküplük alanın çöktüğünü, olayın ihmal olup olmadığının araştırıldığını belirten Alış, "Bu olayı 1 ölü, birkaç yaralı ile atlatmak Allah’ın bir lütfu diyorum" demişti.Sahada incelemelerde bulunan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan ise, mühendislik hatası ve ihmalin de araştırıldığını belirterek, "Benim duyduğuma göre çatlamalar olduğunda, kamyonlarla taşları getirip, o çatlakları doldurup üzerinden öyle geçmeye çalışmışlar. Bu mühendislik hatası değil mi? Tabii ki hata var bunda" diye konuşmuştu.