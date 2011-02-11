Kahramanmaraş'ta göçük: 1 ölü, 9 kayıp

T24

Kayıpların kimliği

3 vardiyada 1200 kişi çalışıyor

Genel Müdür "Allah'ın lütfu" demişti

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde Afşin- Elbistan Linyitleri B Termik Santrali’ne kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahası’nda 4 gün arayla meydana gelen ikinci göçükte bir işçinin cesedine ulaşıldı, 8 işçi kurtarıldı, 9 kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Cesedine ulaşılan kişinin 25 yaşındaki dozer operatörü Ruşen Demir olduğu bildirildi.Olay sonrası bölgeye ulaşan 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı 2 helikopter, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı alçak uçuş sonrası bir kişinin yerini tespit etti.Bunun üzerine helikopterdeki halat yardımıyla aşağıya inen bir asker, toprak yığınları arasındaki kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, daha sonra halatla helikoptere taşındı.Bunun üzerine göçük bölgesinden ayrılan helikopter, ambulansların bulunduğu noktaya iniş yaptı. Ceset torbası içinde helikopterden indirilen ceset ambulansla morga götürüldü.Arama kurtarma ekipleri 8 işçiyi kurtarırken, 9 kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.Şirket yetkililerinin yaptığı çalışma sonunda göçükte kaybolanların Hacı Mehmet İpek, Muhsin Kaçak, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat, Halil Tatlı, Turhan Gökhan ile soyadı öğrenilemeyen Adnan ve Naif adlı kişiler olduğunu belirledi.Dev Maden-Sen Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, göçük meydana gelen bölgede, 1200’e yakın işçinin 3 vardiya halinde çalıştığı açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:"Kahramanmaraş’ta özelleştirme sonrasında Park Holding’e devredilen Afşin - Elbistan Termik Santrali B ünitesine açık ocak yöntemiyle linyit kömürü üretilen sahada yine göçük meydana geldi. 160 metre derinliklerde meydana gelen göçük sonucu 5 mühendisin ve 30’a yakın işçinin toprak altında kaldığı öğrenilmiştir. Yaşanan göçüğün büyüklüğü şu anda kendilerinden haber alınamayan mühendis ve işçilerin yaşamına dönük kaygıları da artırmaktadır. 1200’e yakın işçinin düşük ücretle 3 vardiya halinde çalıştığı maden işletmesinde, Park Teknik, Askar Madencilik ve Toprakoğlu madencilik şirketleri taşeron olarak çalışmaktadır. Bu taşeron şirketler içinde Aksar madencilik ve Toprakoğlu madencilik şirketlerinin üretim yaptığı sahada 6 Şubat’ta meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirmiştir. Maden işletmesinde göçüklere dönük ciddi önlemler alınmadığı, sık sık toprak kayması ve çatlakların oluştuğu belirtilmektedir. Yetkilileri 3 gün arayla meydana gelen iş cinayetinin bulunduğu işletmeyi mercek altına almaya, sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Taşeronlaşmaya bir kez daha dikkat çekiyor, maden işletmelerinde sağlıklı ve güvenli iş ortamının yaratılması konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını bekliyoruz."İlk göçüğün ardından bölgeye gelip inceleme yapan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Halil Alış, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı göçüğün nedenlerinin araştırıldığını söylemişti. 20-30 milyon metreküplük alanın çöktüğünü, olayın ihmal olup olmadığının araştırıldığını belirten Alış, "Bu olayı 1 ölü, birkaç yaralı ile atlatmak Allah’ın bir lütfu diyorum" demişti.Sahada incelemelerde bulunan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan ise, mühendislik hatası ve ihmalin de araştırıldığını belirterek, "Benim duyduğuma göre çatlamalar olduğunda, kamyonlarla taşları getirip, o çatlakları doldurup üzerinden öyle geçmeye çalışmışlar. Bu mühendislik hatası değil mi? Tabii ki hata var bunda" diye konuşmuştu.