Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 10 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10\'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkez ile Elbistan, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan polis çok sayıda dijital malzemeye el koyarken, aralarında esnaf, öğretmen, öğrencilerin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 18\'i kadın 35 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10\'u tutuklanırken, 20\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.