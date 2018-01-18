Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ ve Kocaeli\'de FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü FETÖ\'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği \'gaybubet\' evlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş\'ta 4, Kocaeli\'de ise 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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