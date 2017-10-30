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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

30 Ekim 2017 15:29

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında daha önce KHK ile ihraç edilen sağlık memuru, öğretmen ve askerlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde arama da yapan polis, çok sayıda dijital malzemeye incelemek üzere el koydu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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