Kahramanmaraş'ta erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası; zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'taki erkek öğrenci yurdunda 19 yaşındaki M.A.'nın, 10 yaşındaki 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuklardan birinin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'dan Mücahit Yolcu'nun hgaberine göre, olay, geçen çarşamba günü Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Yurdu Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda gidip geldiği, ancak herhangi bir görevi bulunmadığı öğrenilen M.A., 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan birisinin olayı anlattığı ailesi polise başvurdu. Çocuklardan B.Z., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek rapor alınırken, M.A. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen yurt kapatıldı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen ve ruhsatsız olduğu belirlenen yurt, kapatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş İlimizde iki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiası ile ilgili olarak; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iddia edilen fiilin işlendiği yerdeki bina ve ilgililere yönelik çok yönlü idari soruşturma derhal başlatılmış, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen bina ise kapatılarak mühürlenmiştir."