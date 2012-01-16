T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta dolmuş köprüden düştü KAHRAMANMARAŞ (A.A)

16 Ocak 2012 17:20

-Kahramanmaraş'ta dolmuş köprüden düştü KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.01.2012 - Kahramanmaraş'ta dolmuşun köprüden düşmesi sonucu 12 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Mehmet Kartal (35) idaresindeki 46 M 0054 plakalı dolmuş, Kahramanmaraş-Adana karayolunun 1. kilometresindeki köprünün üzerinde önce bariyere çarptı, sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.  Sürücü Kartal ile yolcular Lutfi Avcı (38), Zehra Can Nar (7), Fatma Nar (26), Fatih Çatalbaş (18), Bayram Gül (27), Ahmet Koç (21), Hüseyin Baykuş (34), Osman Kurt (58), Hazma Kızıl (27), Fatih Bağrıaçık (37) ve Bülent Telli (24) yaralandı.  Yaralılar, Yenişehir ve Kahramanmaraş devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin Baykuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.  Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Adana karayolu yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24