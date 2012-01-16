-Kahramanmaraş'ta dolmuş köprüden düştü KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.01.2012 - Kahramanmaraş'ta dolmuşun köprüden düşmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kartal (35) idaresindeki 46 M 0054 plakalı dolmuş, Kahramanmaraş-Adana karayolunun 1. kilometresindeki köprünün üzerinde önce bariyere çarptı, sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Sürücü Kartal ile yolcular Lutfi Avcı (38), Zehra Can Nar (7), Fatma Nar (26), Fatih Çatalbaş (18), Bayram Gül (27), Ahmet Koç (21), Hüseyin Baykuş (34), Osman Kurt (58), Hazma Kızıl (27), Fatih Bağrıaçık (37) ve Bülent Telli (24) yaralandı. Yaralılar, Yenişehir ve Kahramanmaraş devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin Baykuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Adana karayolu yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı.