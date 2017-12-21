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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı

21 Aralık 2017 15:39

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı.
Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu H.A., M.Y., O.İ., M.Z. ve Ö.D. isimli 5 kişiyi takibe aldı. Takip sonunda, sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Polis, adreslerde yaptığı aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital veri ele geçirdi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.

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