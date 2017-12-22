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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

22 Aralık 2017 20:20

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile bağlantılı olduğunu belirlediği 2 adrese operasyon yaptı. Adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 5 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

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