Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ\'a yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile bağlantılı olduğunu belirlediği 2 adrese operasyon yaptı. Adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 5 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.



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