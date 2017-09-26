Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kubilay T., polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl cezaevinden firar eden, gasp ve yaralama gibi suçlardan, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kubilay T.\'nin İstiklal Mahallesi\'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. Evin bulunduğu sokağı kuşatan ekipler, sokağa çıkan bütün yolları da kapatarak, operasyon düzenledi. Operasyonda Kubilay T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Kubilay T.\'nin buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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