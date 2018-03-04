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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı

04 Mart 2018 01:09

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
İl genelinde 614 polisten oluşan 70 polis ekibi ile gerçekleştirilen huzur uygulamasında halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi bölgelerde cadde ve bulvarlar ile AVM\'lerde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetimler yapıldı. 
3 bin 916 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada FETÖ/PDY\'ye üye olmak, hırsızlık, yaralama, tehdit gibi değişik suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Uygulamalarda 469 araç kontrol edilirken, bunlardan 7\'sine 756 TL trafik cezası kesildi.

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