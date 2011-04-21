-KAHRAMANMARAŞ'TA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 21.04.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Seyrantepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Seyrantepe köyü kırsalında bir grup terör örgütü PKK mensubunun eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Seyrantepe köyü yakınlarında, dün gece, emniyet güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, ''Sabri'', ''Mazlum Guyi'' ve ''Cemal'' kod adlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. ''Rüstem'' kod adlı terörist ise yakalandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve bölgede yapılan aramada, 4 el yapımı patlayıcı malzeme düzeneği, 4 elektrikli fünye, RPG-7 rokeatar, 3 adet M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, tabanca ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazeleri Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan teröristin sorgusu ise sürüyor.