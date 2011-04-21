T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

21 Nisan 2011 13:00

-KAHRAMANMARAŞ'TA ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 21.04.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Seyrantepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Seyrantepe köyü kırsalında bir grup terör örgütü PKK mensubunun eylem hazırlığında olduğunu belirledi.  Seyrantepe köyü yakınlarında, dün gece, emniyet güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, ''Sabri'', ''Mazlum Guyi'' ve ''Cemal'' kod adlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. ''Rüstem'' kod adlı terörist ise yakalandı.  Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve bölgede yapılan aramada, 4 el yapımı patlayıcı malzeme düzeneği, 4 elektrikli fünye, RPG-7 rokeatar, 3 adet M-16 piyade tüfeği,  kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, tabanca ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazeleri Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan teröristin sorgusu ise sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24