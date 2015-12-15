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Kahramanmaraş'ta cami inşaatı çöktü, 6 kişi yaralandı

Göçükten kurtarılan 4 işçi hastaneye kaldırıldı

15 Aralık 2015 14:00

Kahramanmaraş'ta inşaatı süren cami kubbesine beton harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Ekipler, göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, cami inşaatında meydana gelen göçükte 6 işçi yaralandı. Kahramanmaraş'ta inşaatı süren cami kubbesine beton harç döküldüğü sırada meydana gelen çökmede yaralanan 6 işçi, hastaneye kaldırıldı.

 Olaydan kısa süre sonra bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından ilk etapta 4 işçi kurtarılırken, enkaz altında kalan 2 işçi de yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan Zafer Özer, İsmail Akdere, Necati Gül, Muhsin Gözüela, Suriye uyruklu Abdulkerim Haje ve ismi öğrenilemeyen diğer işçinin tedavileri sürüyor.

 Olay sonrası inşaata gelen Onişibubat Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

 

 

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