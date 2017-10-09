Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gizili haberleşme uygulaması olan \'ByLock’u kullandıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan polis, dijital verilere incelemek üzere el koyup, aralarında doktor ve öğretmenin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 6’sı kadın, 15 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan \'ByLock’u kullandıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.