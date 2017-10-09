T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gizili haberleşme uygulaması olan 'ByLock’u kullandıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı

09 Ekim 2017 19:52

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gizili haberleşme uygulaması olan \'ByLock’u kullandıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan polis, dijital verilere incelemek üzere el koyup, aralarında doktor ve öğretmenin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 6’sı kadın, 15 kişiyi gözaltına aldı.
FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan \'ByLock’u kullandıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞtaFetullahçı TerörDevlet Yapılanmasının FETÖPDYKahramanmaraş Cumhuriyet BaşsavcılığıncaTerörle MücadeleMüdürlüğüAdreslerdeFETÖnünEmniyet Müdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24