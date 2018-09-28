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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 4 yaralı

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı

28 Eylül 2018 10:47

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğün salonunda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Osman A., Yasin A., Fatih T. ve Mehmet Can P., ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, otomobille kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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