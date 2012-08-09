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Kahramanmaraş'ta askeri araca saldırı

Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziantep - Malatya karayolu üzerindeki Pazarcık İlçesi’nin Yolboyu Köyü yakınlarında meydana geldi

09 Ağustos 2012 23:00

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde askeri aracın geçtiği yol kenarına konulan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İddiaya göre PKK ’lı tervristler tarafından yol kenarına döşenen bomba, bir jandarma aracının geçişinden saniyeler sonra patlatıldı. Şans eseri askeri araç hasar görmezken, içindeki askerler de yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından yol kenarında çukur açıldı.
 
Yol araç trafiğine kapatılarak bölgede inceleme yapıldı. Jandarma Komando birliklerinin de takviyesi ile bölgede operasyonlara başlandı. 
 

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