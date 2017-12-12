Kahramanmaraş'ta aranan şüpheli yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, çeşitlli suçlardan 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki Mutlu Ö., polis tarafından yakalandı.

Duraklı Mahallesi\'nde bir evden dizüstü bilgisayar, Şeyh Adil Mahallesi\'ndeki bir evden de 250 liralık tesbih çalan hırsızı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Evlerin camını taşla kırdıktan sonra içeriye girip, değerli gördüğü eşyaları çalan şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olan ve 6 ayrı suçtan aranan Mutlu Ö. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Mutlu Ö., yakalandı. 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Mutlu Ö. ile birlikte ele geçirilen bilgisayar, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Mutlu Ö., burada kendisini görüntüleyen gazetecilere önce hakaret etti, ardından da saldırmaya kalkıştı. Polis tarafından engellenen Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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