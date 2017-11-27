Kahramanmaraş'ta aranan 18 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan \'Huzur operasyonu\'nda, aralarında 2 cezaevi firarisinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 497 polisten oluşan 114 ekiple kent genelinde \'Huzur operasyonu\' yaptı. Dün gece boyu park ve bahçeler, umuma açık yerler, ara sokaklar, kavşaklar ve çevre yollarında yapılan operasyonda; 4 bin 790 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, aralarında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi ile hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Operasyonda kontrol edilen 619 araçtan 3\'ü trafikten yasaklanırken, eksiklikleri tespit edilen 18 araç için 4 bin 745 lira para cezası kesildi.



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