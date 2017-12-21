Kahramanmaraş'ta aranan 14 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

İl genelinde 374 polisten oluşan 85 ekiple gerçekleştirilen huzur operasyonunda 2 bin 803 kişinin sorgulanması yapıldı. Kontrol edilen 484 araçtan 33\'üne 12 bin 119 lira para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi. Sokak araları, park, bahçe gibi umuma açık yerlerde gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık, yaralama, fuhuşa teşvik ve aracılık, silahla tehdit gibi değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 11 kişiye de kabahatler kanununa aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.