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Kahramanmaraş'ta alarm!

Kahramanmaraş'ta bir depodan patlayıcı yapımında da kullanılabilen 1500 ton amonyum nitrat gübresi çalındı.

15 Mart 2009 02:00

Kahramanmaraş'ta bir şirketin bayisinin deposunda bulunan 1500 ton amonyum nitrat gübresinin çalındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şirket iki ay önce tarımda kullanılması amacıyla bölge çiftçisine satılmak üzere Kahramanmaraş bayiinin depolarına 1500 ton amonyum nitrat gübresi gönderdi.

Firma yetkilileri daha sonra bayileri O.G'ye ait depolarda yaptığı kontrolde gübrelerin yerinde olmadığını tespit etti. O.G.'den amonyum nitrat gübresi ile ilgili bilgi alamayan yetkililer, gübreyi bu kişinin çalmış olabileceği iddiasıyla polise başvurdu.

Gübrenin patlayıcı madde yapımında da kullanıldığını dikkate alan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

El Kaide 2003’te kullanmıştı

Türkiye, yüksek miktarda amonyum nitrat bombalı eylemle 2003’te tanışmıştı. 700 kiloluk amonyum nitrat ve TNT bomba El Kaide Türkiye grubunca 15 ve 20 Kasım 2003 tarihleri arasında İstanbul`da gerçekleştirilen 4 ayrı intihar eyleminde kullanılmıştı. Sıvı deterjan bidonlarına doldurulan ve satın alınan kamyonetlere yüklenilen bombalar ile Beth İsrail ve Neva Şalom Sinagogları ile İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu ile HSCB Bank`a intihar saldırıları gerçekleştirilmişti.

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