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Kahramanmaraş'ta ABD ve İsrail'e tepki

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 70 STK'dan oluşan Kahramanmaraş Platformu, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden ABD ve İsrail'e tepki gösterdi

08 Aralık 2017 19:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 70 STK\'dan oluşan Kahramanmaraş Platformu, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan eden ABD ve İsrail\'e tepki gösterdi.
Cuma namazı çıkışında ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, sık sık tekbir getirip İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. \'Katil İsrail Aksa\'dan, Filistin\'den ve Ortadoğu\'dan defol\' yazılı pankartın da açıldığı protesto sırasında bir açıklama yapan Platform Sözcüsü Yusuf Bülbül, ABD\'yi kınamak için toplanmadıklarını, günün Kudüs için ağa kalkma günü olduğunu söyledi. \'Bugün, ümmetin 15 Temmuz\'udur, Kudüs için eyleme geçme günüdür\' diyen Yusuf Bülbül, ABD\'nin almış olduğu kararın İsrail\'in bütün Filistin\'i işgal etme planının bir parçası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
\"Bu plan yeni de değildir. ABD bu kararı 1995\'te almıştır. Kudüs\'ün Müslümanların elinden çıkmasının tam da 100\'üncü yıldönümünde bu karar bilinçli olarak uygulamaya konulmuştur. Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Maraş düşer İstanbul düşer. Kudüs düşerse hepimiz düşeriz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Kudüs, Filistin\'in başkentidir ve inşallah hiçbir zaman İsrail\'in başkenti olmayacaktır.\"
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu\'nun da yer aldığı protestoda Ak Parti teşkilatları adına açıklama yapan İl Başkanı Ahmet Özdemir ise \"Türkiye\'nin insanlığın silueti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua edildi.

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