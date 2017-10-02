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Kahramanmaraş'ta 9 kişiye 'ByLock' gözaltısı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

02 Ekim 2017 17:55

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Aralarında öğretmen, öğrenci ve esnafların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis, dijital malzemelere de incelemek üzere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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