T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahramanmaraş’ta 8 şirkete kayyım atandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şirkete kayyım atandı

10 Ağustos 2017 23:00

Kahramanmaraş’ta ‘FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şirkete kayyım atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamı C.K’ye ait şirketlerle ilgili inceleme başlatıldı.
 

Şirketlerin kayyıma atanmasına karar verildi 
 

C.K’ye ait olan Sefa Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kısakürek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arter Madencilik Nakliyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi, FNK Gıda Pazarlama Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Trafik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duygal Kısakürek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vobit İletişim Telekomünikasyon Elektrik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited şirketlerine 1. ve 2. sulh ceza mahkemelerince kayyım atanmasına karar verildi.

ETİKETLER

kahramanmaraşkayyımfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24