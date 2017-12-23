Kahramanmaraş'ta 780 polisle huzur operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 780 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl genelinde 800 polisten oluşan 174 ekip tarafından düzenlenen huzur operasyonunda kentin belirli noktalarında denetim noktaları oluşturuldu. Burada durdurulan araçlar kontrol edilip içerisinde bulunanların üst araması yapıldıktan sonra kimlik sorguları yapıldı. Park, sokak araları, kefeler, çay ocakları, gazinolar gibi umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda; hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, borçlunun ödeme şartlarını ihlal ve infaz hükümlerine uymama gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 764 aracı kontrol eden ekipler, 16 araca 3 bin 54 lira cezai işlem uygularken, bunlardan 4\'ünü trafikten yasakladı.



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