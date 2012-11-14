Kahramanmaraş'ta 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4,7 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından kısa süreli tedirginlik yaşandığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin merkez üssü olan Çöçelli ve Hanobası köyü ile Pazarcık ilçesindeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve evlerinden dışarı çıktı. Bir süre dışarda kalan vatandaşlar, daha sonra evlerine dönmeye başladı.

Bu arada, güvenlik güçlerine deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, 4,7 ve 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 11 sarsıntı daha kaydedildi.