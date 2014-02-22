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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Andırın ilçesine bağlı Kuzgun köyü oldu

22 Şubat 2014 21:39

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.42'de gerçekleşen depremin merkez üssü Andırın ilçesine bağlı Kuzgun köyü oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 17.42'de gerçekleşen depremin merkez üssü Andırın ilçesine bağlı Kuzgun köyü oldu. Deprem, yerin 7,3 kilometre derinliğinde oluştu.

Andırın ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17.42’de merkez üssü Andırın ilçesine bağlı Kuzgun köyü olarak kaydedilen deprem, Andırın’a bağlı köylerin yanı sıra Kadirli ilçe merkezi ile köylerinde de hissedildi.

Yetkililerden alınana bilgiye göre, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kayasuyu köyü muhtarı Namık Erat depremin köylerinde hissedildiğini vatandaşların kısa sürekli panik yaşadığını kaydetti.

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