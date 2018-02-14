Kahramanmaraş'ta 30 çift için Sevgililer Günü'ne özel nikah töreni

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın merkez Onikişubat Belediyesi\'nin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen toplu nikah töreninde Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 çiftin nikahını kıydı. Evlenen çiftler ise özel bir günde evlenebilmelerini Mehmetçiğe borçlu olduklarını ifade ederek Afrin\'deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Atatürk Parkı\'ndaki nikah salonunda gerçekleştirilen toplu nikah töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 Şubat\'ın çiftler için önemli bir gün olduğu için toplu nikah töreni düzenlediklerini söyledi. Mahçiçek, şöyle konuştu:

\"Evlilik bizim inancımız açısından çok önemli bir müessese Diyor ki Peygamber efendimiz, \'Evlenen insan, dininin yarısını tamamlamış demektir\' diyor. İşte bu kutsiyeti bilerek yola çıkarsak yani dinimizin yarısını tamamladığı bu evlilikle birleştirmek, bu evlilikle yürütmek istediğimiz de işin kutsiyeti ortaya çıkar. Evliliklerin en önemli can alıcı odak noktalarından bir tanesi de karşılıklı sevgi ve sadakat içinde olmamız. Karşılıklı sevgi, sadakat ve hoşgörü içerisinde olursak inşallah evliliklerimiz daha güzel yürüyecek.\"

Konuşmanın ardından Hanefi Mahçiçek, aralarında Suriyeli Ala Elasaf ve Rim Elali çiftinin de bulunduğu 30 çiftin nikahını kıydı. Nikahtan sonra çiftlere Türk bayrağı ve evlilik hayatıyla ilgili kitaplar hediye edildi.

AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE SELAM

14 Şubat\'ta evlenen çiftler ise çok mutlu olduklarını söyledi. Bu çiftlerden biri olan Mikail Ateş ve Duygu İmalı çifti, bu özel günde evlenebilmelerini Mehmetçiğe borçlu olduklarını söyledi. Afrin\'deki Mehmetçiğe selam gönderen çiftten Duygu İmalı, \"Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünü ve günlük yaşantımıza devam etmemizi askerlerimize borçluyuz, onlara minnettarız, kalplerimiz onlarla. Çok teşekkür deriz hepsine, Allah\'ım hepsini korusun başımızdan eksik etmesin. Afrin\'deki Mehmetçiklerimize çok teşekkür ederi Allah\'ım hepsini korusun, minnettarız onlara\" diye konuştu.



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